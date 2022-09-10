النقل: بدء دق ركائز أرصفة ميناء الفاو الكبير



النقل: بدء دق ركائز أرصفة ميناء الفاو الكبير
2022/09/10 | 18:30 - المصدر: الزمان
(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق)- النقل: بدء دق ركائز أرصفة ميناء الفاو الكبير بغداد – خلود محمد اعلنت إدارة الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، البدء بعملية دق الركائز للاعمدة التخصصية في الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير .

وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تغييرا بين يوم واخر يحصل في ملامح الميناء ، اذ تسير نسب إنجاز المشاريع […]

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