2022/09/10 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- النقل: بدء دق ركائز أرصفة ميناء الفاو الكبير بغداد – خلود محمد اعلنت إدارة الشركة العامة لموانئ العراق التابعة لوزارة النقل، البدء بعملية دق الركائز للاعمدة التخصصية في الأرصفة الخمسة لميناء الفاو الكبير .وقالت في بيان تلقته (الزمان) امس ان (تغييرا بين يوم واخر يحصل في ملامح الميناء ، اذ تسير نسب إنجاز المشاريع […]

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