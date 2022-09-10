2022/09/10 | 18:30 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- الأنواء: طقس مستقر والحرارة 44 بغداد – فائز جواد توقعت الهيئة العامة للانواء الجوية والرصد الزلزالي التابعة لوزارة النقل ،ان يكون طقس اليوم الاحد صحوا ولا تغير بدرجات الحرارة.وقالت الهيئة في بيان تلقته (الزمان) امس ان (طقس اليوم الأحد سيكون صحواً، ودرجات الحرارة مقاربة لليوم السابق في جميع مناطق البلاد، في ما سيكون طقس […]

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