2022/09/10 | 18:32 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيوز / أوضح عضو الحزب الديمقراطي الكردستاني وفاء محمد، اليوم السبت، موقف حزبه من دعوة زعيم التيار الصدري مقتدى الصدر بشأن الانسحاب من البرلمان.وقال محمد، في تصريح لوكالة إيرث نيوز، إن “دعوة الصدر هي تحت الدراسة بين الديمقراطي والسيادة للتأكد هل بانسحاب الاثنين سيحل البرلمان أم لا، لكي لا نخسر سلاح الثلث المعطل”.وأضاف، […]

ظهرت المقالة بعد دعوة الصدر إلى الكرد والسنة..



ما موقف الديمقراطي بشأن الانسحاب من البرلمان؟ أولاً على ايرث نيوز.

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