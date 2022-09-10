سومو: العراق مورد النفط الأول للهند والصين ولن تنازعه روسيا

2022/09/10 | 18:39 - المصدر: الجزيرة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قالت شركة تسويق النفط العراقية إنها تلقت طلبات لزيادة كميات النفط الخام التي تصدرها لآسيا، وأوضحت أن الصين والهند لن تتنازلا عن النفط العراقي حتى إذا توفر النفط الروسي بسعر أقل.

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