الحشد الشعبي يدمر معملاً للعبوات الناسفة لداعش شمال غرب صلاح الدين

2022/09/10 | 18:56 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد - واع

أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تدمير معمل للعبوات الناسفة لعصابات داعش الإرهابية شمال غرب صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان تلقته وكالة الأنباء العراقية (واع)، إنه "نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحــشـد الشعبي، السبت، عملية تفتيش وتأمين واسعة في جزيرة صلاح الدين شمال غرب المحافظة".

وشاركت في العملية قوة من اللواءين 31 ،51 بالحشد الشعبي".

وأضافت أنه "جرى خلال العملية العثور على مضافتين ومعمل للعبوات الناسفة، حيث تم تدميرها بالكامل"، مبينة أن "العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب المحافظة ولتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية".

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