خلال عملية تفتيش واسعة.. الحشد الشعبي يدمّر معملاً للعبوات الناسفة لعصابات داعش

2022/09/10 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت هيئة الحشد الشعبي، اليوم السبت، تدمير معمل للعبوات الناسفة لعصابات داعش الإرهابية شمال غرب صلاح الدين.

وقالت الهيئة في بيان، إنه “نفذت قيادة عمليات صلاح الدين للحشد الشعبي، السبت، عملية تفتيش وتأمين واسعة في جزيرة صلاح الدين شمال غرب المحافظة” مضيفة أنه “شاركت في العملية قوة من اللوائين 31 ،51 بالحشد الشعبي”.

وبيّن أنه “جرى خلال العملية العثور على مضافتين ومعمل للعبوات الناسفة، حيث تم تدميرها بالكامل”، لافتا الى أن “العملية تهدف لتأمين المناطق الواقعة شمال غرب المحافظة ولتطهير وتأمين المناطق الوعرة لمنع تسلل العناصر الإرهابية”.

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