كسرت ساقه.. الموارد المائية تعلن الإعتداء على أحد منتسبيها بالشتم والضرب أثناء تأديته لواجبه

2022/09/10 | 19:23 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت وزارة الموارد المائية، تعرض منتسبيها في محافظة بابل الى اعتداء بالضرب نتج عنه كسر ساق أحدهم.

وقالت الوزارة في بيان” مازالت اعمال الاعتداءات مستمرة على ملاكات وزارة الموارد المائية، وآخرها ما حصل من اعتداء، يوم أمس، على أحد منتسبي شركة الفاو العامة، احدى تشكيلات وزارتنا في محافظة بابل، حيث تعرض منتسبو الوزارة ليلا، ممّن يعملون بتنفيذ محطة ضخ المحاويل الكهربائية العامودية الدائمية، التي تؤمن الاطلاقات المائية لجدول المحاويل وبشكل منتظم وكفاءة عالية الى أعتداء بالسب والشتم والضرب، ما أدى الى كسر ساق أحد منتسبي الوزارة العاملين في الموقع.

واضافت، “يأتي هذا العمل لمنع تلك الملاكات، التي تبذل قصارى جهدها ليلاً ونهاراً، من أداء عملها بتأمين أيصال المياه لمستحقيها وبكافة محافظات العراق”.

ووجّه وزير الموارد المائية مهدي رشيد الحمداني، بحسب البيان، باتخاذ أقصى العقوبات بحق المعتدين، داعيا القوات الأمنية والحكومات المحلية بالتعاون مع ملاكات الوزارة للحد من تلك الأعتداءات التي تحدث بين الحين والآخر على ملاكات الوزارة وممتلكاتها.

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