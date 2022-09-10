2022/09/10 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم - بغداد

وثقت عدسة (بغداد اليوم)، السبت، لحظة احتراق سيارة تابعة للجيش العراقي في منطقة عرب جبور جنوبي بغداد بسبب انفجار عتاد داخل السيارة.

وأكد مراسل (بغداد اليوم) أن الحريق لم يسفر عن اي اصابات بشرية.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (بالفيديو.. احتراق سيارة تابعة للجيش العراقي جنوبي بغداد) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (بالفيديو.. احتراق سيارة تابعة للجيش العراقي جنوبي بغداد) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).