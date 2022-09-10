2022/09/10 | 19:23 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم

عاجل ..



عطلة رسمية

محافظ بابل علي وعد علاوي يعلن تعطيل الدوام الرسمي في دوائر المحافظة ابتداءً من يوم غد الأحد إلى الأحد المقبل بإستثناء دوائر البلدية والبلديات والصحة والكهرباء والماء والمجاري على أن يستأنف الدوام الرسمي يوم الأثنين القادم الموافق (١٩ أيلول الجاري)

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (محافظة جديدة تعطل الدوام لمدة اسبوع) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (محافظة جديدة تعطل الدوام لمدة اسبوع) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).