2022/09/10 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PYWOrLcB6EU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قبل إطلاقه آخر المبادرات.. بارزاني يضع شروطا لإجراء الانتخابات) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قبل إطلاقه آخر المبادرات.. بارزاني يضع شروطا لإجراء الانتخابات) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).