شاهد بالفيديو.. اعداد كبيرة من الزائرين دخلوا العراق عبر منفذ الشلامجة الحدودي في البصرة

2022/09/10 | 19:25 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: Wqv2SS3t1_0

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