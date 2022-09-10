2022/09/10 | 19:28 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- فائق زيدان 10 ايلول 2022 القاضي مثله مثل اي مواطن في المجتمع يشخص الخطأ او سلبية ظاهرة اجتماعية أو سياسية أو اقتصادية ويعاني من أثرها السلبي باعتباره جزءاً من المجتمع، لكن معاناته هذه تكون بدرجة […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص القضاء..



بين مطرقة الواقع وسندان النصوص المركز الخبري الوطني.

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