الحراك المدني على مستوى تشرين الذي يتوعّد به ناشطون سيقرّب بين الاطار والتيار

2022/09/10 | 19:47 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: يتوعد ناشطون عراقيون باحتجاجات عارمة في بغداد والمحافظات، مطلع شهر أكتوبر/ تشرين الأول المقبل،...

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