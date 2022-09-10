التعليم تقرر شمول فئة من الطلبة بالتقديم إلى القبول المركزي

2022/09/10 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي، اليوم السبت، شمول الطلبة المتفوقين من مواليد 1996 صعودا بالتقديم إلى القبول المركزي.

وقالت الوزارة في بيان صحفي، “حرصا على دعم الطلبة المتفوقين وتحقيق تطلعاتهم على وفق السياقات العلمية والتنافسية فقد قررت وزارة التعليم العالي والبحث العلمي شمول الطلبة من مواليد 1996 صعودا الذين حازوا معدلات 90% فما فوق من خريجي الدراسة الإعدادية بفروعها كافة للعام الدراسي 2022/2021 بالتقديم إلى الاستمارة الإلكترونية الخاصة بقناة القبول المركزي العامة وذوي الشهداء وقناة قبول الطلبة الأوائل من خريجي المدارس المهنية”.

واضافت “جاء القرار في ضوء موافقة وزير التعليم العالي والبحث العلمي نبيل كاظم عبد الصاحب على معالجة شرط العمر لفئة الطلبة المتفوقين ومراعاة حالاتهم وتلبية طموحهم في التنافس على وفق الآليات التي يخضع عليها المتقدمون الى استمارة القبول المركزي”.

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