كابل.. أنباء عن سقوط ضحايا بعد سلسلة انفجارات

2022/09/10 | 19:58 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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سمع سكان العاصمة الأفغانية كابل سلسلة انفجارات دوت في المنطقة الأمنية 13 قرب سوق بحر سراب، ومحطة حافلات بولي-خوشك.

وفقا لصحيفة “اطلاعات روز” الأفغانية، في حوالي الساعة 17:15 بتوقيت موسكو، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 – بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي-خوشك.

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.

ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.

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