قصر باكنغهام: جنازة رسمية للملكة إليزابيث في 19 سبتمبر

2022/09/10 | 19:59 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلن قصر باكنغهام، السبت، أن الجنازة الرسمية للملكة إليزابيث الثانية ستقام في لندن الساعة 11 من صباح يوم الاثنين 19 سبتمبر/ أيلول.

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