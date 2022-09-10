2022/09/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نواب يعدّون إقصاء الأجراء والمحاضرين في التعليم والصناعة قراراً غير مسؤول البرلمان يستجيب لمناشدة العقود المستبعدين ويلزم المالية بصرف المستحقّات بغداد – قصي منذر وجه رئيس مجلس النواب محمد الحلبوسي ، بالزام وزارة المالية، تطبيق فقرات قانون الدعم الطارئ للامن الغذائي والتنمية والغاء قرار استبعاد العقود ممن جرى تعيينهم بعد الثاني من تشرين الاول 2019 […]

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