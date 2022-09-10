2022/09/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تدفق مليوني إيراني عبر المنافذ للمشاركة في الأربعينية تعطيل الدوام في 6 محافظات والإتصالات تطلق الأنترنت المجاني المحافظات – مراسلو (الزمان) اكدت هيئة المنافذ الحدودية، ان اعداد الزائرين الايرانيين الذين دخلوا العراق لأداء زيارة أربعينية الامام الحسين عليه السلام بلغت مليوني زائر.وقال رئيس الهيئة اللواء عمر الوائلي في تصريح امس إن (آلية دخول الزائرين عبر […]

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