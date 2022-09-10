2022/09/10 | 20:21 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إعادة فتح جسر الجمهورية عقب إغلاقه لأغراض الصيانة الإطفاء يكافح حريقين نشبا في مجمع تجاري وأفران ببغداد بغداد – ابتهال العربي احكمت فرق الاطفاء، السيطرة على حريقين نشبا في افران صمون ومجمع تجاري في منطقتي الكرادة والعطيفية ببغداد.وقال بيان تلقته (الزمان) امس ان (الفرق ،أخمدت حريقاً كبيراً اندلع داخل فرن صمون مشيد من ألواح السندويج […]

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