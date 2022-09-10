الصالحي يطالب إدارة نفط الشمال برفع الحيف عن الموظفين المتقاعدين الساكنين دور الشركة

2022/09/10 | 20:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- طالب النائب عن محافظة كركوك ارشد الصالحي ،ادارة شركة نفط الشمال التعامل بعدالة مع المتقاعدين في دور الشركة، وايقاف اجراءات الإخلاء.

واستجاب رئيس لجنة حقوق الانسان النيابية النائب ارشد الصالحي الى مناشدة متقاعدي شركة نفط الشمال ومن جميع مكونات المحافظة، وذلك بعد صدور قرار اخلاء الدور السكنية التي يسكنها الموظفون المتقاعدون ممن افنوا من عمرهم اكثر من ٤٠ سنة في خدمة وتطوير الشركة.

وطالب الصالحي في بيان صدر عن مكتبه، شركة نفط الشمال التعامل بعدالة مع المتقاعدين في دور الشركة وايقاف اجراءات الاخلاء وتطبيق الاجراءات بحق المتجاوزين بدلا منهم، مطالباً من وزراة النفط وشركة نفط الشمال بمنح قطع اراض سكنية لمتقاعديها ليتسنى لهم اخذ قرض الاسكان لبناء دور لعائلاتهم، أو أن تقوم شركة نفط الشمال ببناء مساكن اضافية او شقق عمودية لمنتسبيها، وعدم اهمال موظفيها امام صعوبة السكن بعد تقاعدهم دون ان يملكوا قطعه أرض.

ودعا اللجان المعنية في وزارة النفط، الى إيقاف قرار الإخلاء والتريّث واعطاء الفرص لايجاد حلول ايجابية.

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