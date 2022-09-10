2022/09/10 | 20:35 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 9kHvlggtS_E

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. عملية جسر لندن .. يسمى يوم وفاة الملكة بأسم "D-DAY") نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. عملية جسر لندن .. يسمى يوم وفاة الملكة بأسم "D-DAY") من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).