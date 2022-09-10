إدارة ملعب المدينة الدولي تطفئ التيار الكهربائي تفادياً لأعمال الشغب

2022/09/10 | 20:40 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- ايرث نيوز/ سارعت إدارة ملعب المدينة الدولي، إلى إطفاء التيار الكهربائي عن ملعب المدينة الدولي قبل قليل.واتخذت إدارة الملعب هذا القرار من أجل إسراع إخراج جمهور دهوك من الملعب ولتفادي أعمال الشغب والصدامات المحتملة مع لاعبي أمانة بغداد.وانتهت المواجهة بفوز دهوك بهدفين دون رد ليضمن التأهل للدوري الممتاز.وبهذا الفوز نجح فريق دهوك […]

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