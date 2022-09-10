سلسلة انفجارات وسقوط ضحايا وسط العاصمة الافغانية كابل

2022/09/10 | 21:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- سمع سكان العاصمة الأفغانية كابل سلسلة انفجارات دوت في المنطقة الأمنية 13 قرب سوق بحر سراب، ومحطة حافلات بولي- خوشك.

وفقا لصحيفة “اطلاعات روز” الأفغانية، سمع سكان العاصمة الأفغانية أكثر من انفجارين في المنطقة الأمنية 13 – بالقرب من سوق بحر سراب وفي محطة حافلات بولي- خوشك.

وذكرت الصحيفة أنه نتيجة الانفجار الأول، سقط ما لا يقل عن 10 ضحايا، تم نقلهم إلى المستشفى.

ووفقا للمعطيات الأولية، فقد تم تفجير عبوات ناسفة زرعت على جوانب الطرق.

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