صلاح الدين تؤجّل الإمتحانات للصفوف غير المنتهية الى الإثنين من الأسبوع المقبل

2022/09/10 | 21:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- قرّرت محافظة صلاح الدين، اليوم السبت، تأجيل الامتحانات في أقضية سامراء وبلد والدجيل إلى الإثنين من الأسبوع المقبل.

وقال المحافظ إسماعيل خضير الهلوب، في بيان، “يتم تأجيل الإمتحانات للصفوف غير المنتهية لأقسام التربية في أقضية ( سامراء – بلد – الدجيل) لغاية يوم الإثنين المقبل المصادف 19/9/2022، لمناسبة الزيارة الأربعينية”.

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