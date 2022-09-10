سان جيرمان يعزز صدارته للدوري الفرنسي بفوزه على فريق بريست بهدف للبرازيلي نيمار

2022/09/10 | 21:19 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- حقق باريس سان جيرمان فوزا صعبا على ضيفه فريق بريست، بهدف نظيف، فى اللقاء الذى جمعهما مساء اليوم السبت، على ملعب “حديقة الأمراء”، ضمن منافسات الجولة السابعة من الدوري الفرنسي للموسم الحالي.

وسجل النجم البرازيلى نيمار هدف باريس سان جيرمان فى الدقيقة 30 من زمن المباراة، بعد تلقيه تمريرة ساحرة من النجم الأرجنتيني ليونيل ميسي، وسددها على يسار حارس بريست.

وفى الشوط الثاني أهدر فريق بريست فرصة إدراك التعادل، بعدما أضاع المهاجم الجزائري إسلام سليماني ركلة جزاء فى الدقيقة 71، تصدى لها الإيطالي جيانلويجي دوناروما.

وعزز باريس سان جيرمان صدارته لجدول ترتيب الدوري الفرنسي برصيد 19 نقطة، بينما توقف رصيد بريست عند النقطة الخامسة فى المركز السابع عشر.

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