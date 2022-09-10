نتائج نوعية لكيوكوشنكاي العراق في بطولة العرب

2022/09/10 | 21:30 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

حقق منتخب كيوكوشنكاي العراق، بفئتيه الرجال والنساء، اليوم السبت، نتائج نوعية في بطولة العرب المقامة في لبنان.وانطلقت في بيروت، بطولة العرب اليوم السبت 10 أيلول فيما ستختتم يوم 12 من الشهر ذاته، بمشاركة 72 لاعباً عراقياً من الرجال والنساء، ونحو 13 دولة عربية.

وقال رئيس الاتحاد عمار وهيب في تصريحات صحفية، إن “المنتخب العراقي حقق نتائج جيدة خلال منافسات اليوم الأول من بطولة العرب”، مشيراً إلى “تأهل خمس لاعبات عراقيات إلى الدور النهائي من البطولة، وهن: (نور داوود سلمان، اطياف محمود، رسل صلاح خلف، جنات ثائر حافظ، ومريم خلف معتز)”.

وأوضح وهيب، أن فئة الرجال شهدت تأهل اللاعبين (مصطفى محمد وهيب، محمد فاضل، عباس جلوب، جعفر واثق إبراهيم، بهاء الدين محمد شاكر، احمد ناطق رحيم، عبد الحميد كاظم مشرف، عبد الجليل مصطفى تركي، محمد صلاح كاظم، محمد طارق علي، ومحمد عباس محمد) إلى الدور النهائي من البطولة.

ولفت إلى أن “اللاعب منتظر فاضل ظفر بذهبية في الوزن تحت 70كغم، فيما نال كرار فرج فضية بذات الوزن”.

وبين وهيب، أن اللاعبين (حيدر صباح نورالدين، صادق عبد الحميد، عباس عبد الوهاب، عبد الرؤوف غانم، مصطفى محمد هادي، فهد علي حسين، كرار علي محمد، ونجم الدين سمير) حصدوا ميداليات برونزية.

ويشارك المنتخب العراقي في هذه البطولة على نفقته الخاصة، رغم أن وزارة الشباب والرياضة وعدت بتوفير المتطلبات لكنها لم توفر شيئاً مما ذكرت، بحسب رئيس الاتحاد.

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