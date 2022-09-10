بابل تعطل الدوام الرسمي ابتداءً من يوم غد الأحد

2022/09/10 | 21:32 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تقرر تعطيل الدوام الرسمي.

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