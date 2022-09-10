2022/09/10 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-بغداداستبعد القيادي في تحالف الفتح فاضل الفتلاوي، اليوم السبت، ان يتمكن البرلمان من عقد جلسة خاصة بانتخاب رئيس الجمهورية، مبينا ان السبب يأتي لكون اغلب النواب السنة والكرد لايمتلكون عزيمة للتوجه لعقد الجلسة.

وقال الفتلاوي لـ(بغداد اليوم ) ان "الأجواء غير مهيئة لعقد جلسة وجمع 220 نائبا لانتخاب الرئيس وعليه يجب على القوى السياسية ان تعي خطورة الوضع الحالي في العراق وحتى العالم لغرض تشكيل حكومة كاملة الصلاحيات لغرض التوجه بعدها لحل البرلمان قبلها المضي بتعديل قانون الانتخابات".

ودعا الفتلاوي "جميع الكتل إلى تغليب المصلحة الوطنية وابداء التنازلات والمضي خلال العشرة ايام المقبلة لإيجاد الحلول".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (قيادي في الفتح يستبعد عقد جلسة قريبة للبرلمان ويحدد الاسباب- عاجل) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (قيادي في الفتح يستبعد عقد جلسة قريبة للبرلمان ويحدد الاسباب- عاجل) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).