خبير يتحدث عن مخاطر توجه ايران للتعامل بالدينار العراقي

2022/09/10 | 21:32 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم- بغداد

حدد الخبير الاقتصادي رشيد السعدي، اليوم السبت، اسباب طرح عملة الدينار العراقي في المصارف المحلية الإيرانية.

وقال السعدي في تصريح لـ(بغداد اليوم)، إنه "بعد قرار ايران سيستورد العراق البضائع الايرانية بالعملة العراقية وهذا الامر سيؤثر تأثيرًا كبيرًا على سعر صرف الدولار في العراق حيث سيتأثر بنفس النسبة التي يتم تحويل الدينار العراقي الى ايران".

واضاف، أن "هناك تجربة مشابهة للقرار الايراني وهي التجربة الروسية حينما اجبرت الدول التي تستورد الغاز الروسي التعامل بالروبل".

وبين أن "ذلك تسبب بالتأثير بشكل مباشر على تخفيض العملة الأوروبية فيما ادى ذلك الى تقوية عملتها الروبل".

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