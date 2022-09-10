2022/09/10 | 21:33 - المصدر: ايرث نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- إيرث نيووز / أعلن مسؤول فرع حزب تقدم الذي يرأسه محمد الحلبوسي في كركوك محمد نصير الجبوري، اليوم السبت، انشقاقه من الحزب، متهما رئيس البرلمان بتهميش المحافظة.وقال الجبوري في بيان ورد لوكالة إيرث نيووز، إن “الجماهير في كركوك ترغب بتركي العمل السياسي مع حزب تقدم لأسباب واقعية ولم تأتي من فراغ لذا تقرر تعليق […]

ظهرت المقالة انشقاق مسؤول حزب تقدم في كركوك عن الحزب ويتهم الحلبوسي بـ”التنصل” عن تعهداته أولاً على ايرث نيوز.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (انشقاق مسؤول حزب تقدم في كركوك عن الحزب ويتهم الحلبوسي بـ”التنصل” عن تعهداته) نشر أولاً على موقع (ايرث نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (انشقاق مسؤول حزب تقدم في كركوك عن الحزب ويتهم الحلبوسي بـ”التنصل” عن تعهداته) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (ايرث نيوز).