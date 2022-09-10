ظهور الكوليرا في منطقة تحت سيطرة القوات الكردية في سوريا

2022/09/10 | 21:33 - المصدر: الزمان

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- © AFP/ارشيف DELIL SOULEIMAN القامشلي (سوريا) (أ ف ب) – أعلنت الإدارة الذاتية الكردية السبت وفاة ثلاثة أشخاص جراء إصابتهم بمرض الكوليرا، الذي قالت إنه يتفشى بكثرة في مناطق سيطرتها في شمال سوريا وشرقها، مناشدة المنظمات الدولية تقديم الدعم للحد من انتشاره.وأفادت هيئة الصحة التابعة للإدارة الذاتية في بيان عن رصدها “إصابات […]

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