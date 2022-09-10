2022/09/10 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: PaVMYUV9piQ

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. قائد شرطة كربلاء :مفارزنا موجودة داخل وخارج الحرم للحفاظ على سلامة الزائرين ومنع حدوث اي مشكلة) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. قائد شرطة كربلاء :مفارزنا موجودة داخل وخارج الحرم للحفاظ على سلامة الزائرين ومنع حدوث اي مشكلة) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).