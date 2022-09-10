2022/09/10 | 21:40 - المصدر: قناة دجلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: p6pkSp4BtXw

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. ديالى | شقيق نائب وضابط بالأمن الوطني يقتحم منزل ناشط ويعتدي عليه بالضرب في جلولاء) نشر أولاً على موقع (قناة دجلة) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. ديالى | شقيق نائب وضابط بالأمن الوطني يقتحم منزل ناشط ويعتدي عليه بالضرب في جلولاء) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة دجلة).