2022/09/10 | 21:45 - المصدر: قناة العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 0ojg7ZiOwtg

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. بإشراف وكالة الاستخبارات.. صقور الجوِ يثأرون للشهيد العقيد ياسر، مديرِ جوازات الأعظمية في نشرة الـ 8) نشر أولاً على موقع (قناة العراقية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. بإشراف وكالة الاستخبارات.. صقور الجوِ يثأرون للشهيد العقيد ياسر، مديرِ جوازات الأعظمية في نشرة الـ 8) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (قناة العراقية).