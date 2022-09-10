2022/09/10 | 21:54 - المصدر: المركز الخبري

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد / المركز الخبري الوطني أعلنت محافظتا البصرة وصلاح الدين، اليوم السبت، تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية بمناسبة الزيارة الأربعينية.ووجه المدير العام للتربية في محافظة البصرة عبد الحسين سلمان عبد الحسن في بيان تلقاه […]

هناك تفاصيل اخرى بخصوص تأجيل امتحانات الصفوف غير المنتهية في محافظتين بمناسبة الزيارة الأربعينية المركز الخبري الوطني.

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