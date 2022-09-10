2022/09/10 | 21:57 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- تستعد دولة قطر لاستقبال عدد كبير من المشجعين خلال منافسات كأس العالم 2022، التي تستضيفها الدوحة، بين شهري أكتوبر/ تشرين الأول ونوفمبر/ تشرين الثاني المقبلين.

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (كيف تخطط قطر لاستقبال أكثر من مليون مشجع خلال كأس العالم 2022؟) نشر أولاً على موقع (CNN بالعربية) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (كيف تخطط قطر لاستقبال أكثر من مليون مشجع خلال كأس العالم 2022؟) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (CNN بالعربية).