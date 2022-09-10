الديمقراطي الكردستاني: لم ندخل جلسة اختيار رئيس الجمهورية ما لم يتم التوافق

2022/09/10 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: وضع الحزب الديمقراطي الكردستاني، السبت 09/10/2022، شرطاً مقابل حضوره جلسة تمرير رئيس الجمهورية، فيما...

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