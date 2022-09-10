عضو بالقانون يرجح عقد جلسة البرلمان خلال الأسبوع المقبل

2022/09/10 | 22:09 - المصدر: المسلة

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد/المسلة: بين ائتلاف دولة القانون، السبت 09/10/2022، طبيعة جلسة البرلمان المقبلة، فيما حدد موعدها.وقال...

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