الديوانية تعطّل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة الزيارة الأربعينية

2022/09/10 | 22:28 - المصدر: وكالة خبر

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- أعلنت الحكومة المحلية في محافظة الديوانية تعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين بمناسبة الزيارة الأربعينية.

وقال محافظ الديوانية، زهير الشعلان، في بيان أن “العطلة لا تشمل الدوائر الأمنية والصحية وفرق الصيانة والقطاعات البلدية”.

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