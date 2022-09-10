2022/09/10 | 22:30 - المصدر: وان نيوز

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )-

مصدر الفيديو: 4qI74sh-RlU

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (شاهد بالفيديو.. النائب عن امتداد نور الجليحاوي: نرفض المشاركة بحكومة يشكلها الاطار التنسيقي الذي هشم رؤوس ابنائنا) نشر أولاً على موقع (وان نيوز) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (شاهد بالفيديو.. النائب عن امتداد نور الجليحاوي: نرفض المشاركة بحكومة يشكلها الاطار التنسيقي الذي هشم رؤوس ابنائنا) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (وان نيوز).