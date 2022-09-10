جمعيات العراق الفلاحية :وزارة الموارد المائية تقود عملية ممنهجة للقضاء على القطاع الزراعي"

2022/09/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- اكد السيد حيدر العصاد رئيس الإتحاد

العام للجمعيات الفلاحية التعاونية في

العراق ان وزارة الموارد المائية تنوي

قتل الزراعة بسلاح تقليص الخطة

الزراعية للموسم القادم

وقال العصاد لوكالة نون الخبرية " ان

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