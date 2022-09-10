في فرع واحد من مضيف الامام الحسين.. توزيع اكثر من مليون وجبة طعام خلال الزيارة الاربعينية (صور)

2022/09/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- كشف مسؤول موقع واحد من مواقع التوزيع

الخارجي التابع لمضيف الامام الحسين

(عليه السلام)، السبت، عن توزيع هذا

الفرع فقط بمفردة لاكثر من مليون وجبة

طعام خلال ايام الزيارة الاربعينية

التي تصل عدد ايام العم

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