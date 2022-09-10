دهوك يعود الى الدوري العراقي الممتاز (صور)

2022/09/10 | 22:39 - المصدر: وكالة نون

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- نجح فريق نادي دهوك لكرة القدم، مساء

اليوم السبت، بالعودة إلى الدوري

العراقي الممتاز ومغادرة دوري الدرجة

الأولى، بعد فوزه على فريق نادي امانة

بغداد.

وانطلقت مباراة "بلاي أوف" المؤهلة إلى

الدوري الممتا

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