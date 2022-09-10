تعطيل الدوام الرسمي في 3 محافظات

2022/09/10 | 22:45 - المصدر: وكالة تقدم الاخبارية

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أعلنت محافظات واسط والمثنى والديوانية، اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام).حيث أعلنت محافظة واسط، صباح اليوم السبت، تعطيل الدوام الرسمي بدءاً من يوم الثلاثاء المقبل.وذكر بيان للمحافظة أنه “نظراً لبدء مسيرة الأربعينية العالمية المقدسة، ومن أجل اعطاء فرصة للموظفين للمشاركة بمراسيم الزيارة والخدمة في المواكب الحسينية تقرر أن يكون الدوام في الدوائر الحكومية 50 ‎%‎ ليومي الاحد والاثنين، باستثناء الدوائر الخدمية والصحية”.وأضاف أن “القرارات تضمنت أيضاً أن تبدأ عطلة الزيارة اعتباراً من يوم الثلاثاء لغاية يوم السبت باستثناء الدوائر الخدمية والصحية يكون فيها 50 ‎%‎ للحاجة الفعلية لتواجدهم في خدمة الزائرين والمواكب”، لافتاً الى أنه “تشمل العطلة جميع المدارس، وتؤجل الامتحانات ليومي الثلاثاء والاربعاء الى الاسبوع القادم، بحسب الجدول الذي تحدده مديرية تربية واسط”.إلى ذلك أعلنت محافظة المثنى، اليوم السبت، تعطل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس المقبلين.وذكر بيان للمحافظة أن “محافظ المثنى أحمد منفي جودة قرر تعطيل الدوام الرسمي يومي الأربعاء والخميس بمناسبة ذكرى أربعينية الإمام الحسين (عليه السلام) وتخويل مدراء الدوائر الخدمية والصحية بتنظيم دوام الموظفين لتقديم الخدمات لأبناء المحافظة”.في ما أعلنت محافظة الديوانية، تعطل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس المقبلين.وذكر بيان للمحافظة أن “محافظ الديوانية رئيس اللجنة الأمنية العليا زهير علي الشعلان أصدر قرارا بتعطيل الدوام الرسمي ليومي الأربعاء والخميس لمناسبة الزيارة الأربعينية المباركة”.

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