برشلونة يكتسح قاديش برباعية نظيفة في الليجا

2022/09/10 | 22:47 - المصدر: وكالة الانباء العراقية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- متابعة - واعواصل برشلونة سلسلة انتصاراته، بالفوز بنتيجة (4-0) خلال مواجهة قاديش، مساء اليوم السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة من الليجا.وسجل أهداف برشلونة، فرينكي دي يونج وروبرت ليفاندوفسكي وأنسو فاتي وعثمان ديمبلي، في الدقائق 55 و65 و86 و(90+2).وبهذا الانتصار يقفز برشلونة لصدارة جدول ترتيب الليجا برصيد 13 نقطة بشكل مؤقت، بينما تجمد رصيد قاديش بدون نقاط في المركز الأخير.

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