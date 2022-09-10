بسبب حالة صحية في المدرجات.. توقف مباراة برشلونة وقادش في الدوري الإسباني

2022/09/10 | 22:49 - المصدر: CNN بالعربية

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- توقفت مباراة ناديي برشلونة وقادش، التي أقيمت على أرض ملعب "رامون دي كارانزا"، مساء السبت، ضمن منافسات الجولة الخامسة في الدوري الإسباني، بسبب حالة صحية طارئة في المدرجات.

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