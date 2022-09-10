البارتي: سيكون للحزبين الكرديين مرشح مشترك لرئاسة الجمهورية

2022/09/10 | 22:54 - المصدر: وكالة النبأ

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- يوجد الآن تفاهم جيد بين الاتحاد الوطني الكردستاني والحزب الديمقراطي.

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