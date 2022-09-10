برشلونة يهز شباك قادش برباعية

2022/09/10 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-متابعة

تغلب نادي برشلونة الإسباني على مضيفه قادش ، بأربعة أهداف ، في المواجهة التي جرت بينهما مساء السبت ، على ملعب رامون دي كارانزا ، ضمن الجولة الخامسة من الدوري الإسباني هذا الموسم 2022-2023.

وجاءت ثنائية برشلونة الرباعية عبر فرينكي دي يونج وليفاندوفسكي وأنسو فاتي وعثمان ديمبيلي في الدقائق 55 و 65 و 86 و 90 على التوالي من المباراة.

هذا وتوقفت المباراة بين برشلونة ومضيفه قادس لعدة دقائق بقرار من حكم المباراة ، بسبب تعرض أحد الجماهير في ملعب رامون دي كارانزا لأزمة صحية طارئة استدعت تدخل الطاقم الطبي لتلقي العلاج.



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وغادر لاعبو برشلونة وكاديز الملعب بعد توقف في الدقيقة 82 قبل أن يعودوا مرة أخرى استعدادًا لاستئناف المباراة.

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