2022/09/10 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

(موسوعة هذا اليوم للاخبار | اخبار العراق )- بغداد اليوم-أربيلأكد القيادي في الحزب الديمقراطي الكردستاني جعفر أيمينكي، اليوم السبت، بأن الأيام المقبلة ستشهد "مفاجأة" بشأن مرشح منصب رئيس الجمهورية.

وقال أيمينكي في تصريح تابعته (بغداد اليوم) إن "هناك تفاهما جيدا بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني الكردستاني بشأن الوضع في العراق، ولا سيما فيما يتعلق بطرح مرشح الكرد لمنصب رئيس الجمهورية".

وأوضح ان "قيادة الحزبين الكرديين الرئيسيين ترى أن الوضع العراقي ليس في مستوى يجعلهما يدخلان في صراعات بسبب المنصب"، كاشفا عن "مزيد من التفاهمات بين الحزب الديمقراطي والاتحاد الوطني".

وتابع ان "هذه التفاهمات ستسهم في إحداث مفاجأة للشعب الكردي، وتتمثل بطرح مرشح مشترك لمنصب رئيس الجمهورية".

ملاحظة: المحتوى الذي عنوانه (الديمقراطي يتحدث عن منصب رئيس الجمهورية: الأيام المقبلة ستشهد "مفاجأة" بشأن المرشح) نشر أولاً على موقع (بغداد اليوم) ولا تتحمل موسوعة هذا اليوم الإخبارية مضمونه بأي شكل من الأشكال.

وبإمكانكم الإطلاع على تفاصيل هذا العنوان (الديمقراطي يتحدث عن منصب رئيس الجمهورية: الأيام المقبلة ستشهد "مفاجأة" بشأن المرشح) من خلال مصدره الأصلي أي موقع (بغداد اليوم).