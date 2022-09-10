2022/09/10 | 22:57 - المصدر: بغداد اليوم

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علق المدير الفني لباريس سان جرمان الفرنسي كريستوف غالتييه، على طبيعة العلاقة بين نجمي الفريق نيمار وكيليان مبابي، وسط تقارير عن خلاف بين المهاجمين البرازيلي والفرنسي.

وقال غالتييه إن الاثنين تربطهما علاقة "جيدة للغاية"، رغم أن نيمار بدا غاضبا بعد أن اختار مبابي التسديد بدلا من تمرير الكرة له، خلال الفوز 2-1 على يوفنتوس الإيطالي، الثلاثاء، في دور المجموعات من دوري الأبطال.

وقال غالتييه للصحفيين ليل الجمعة: "العلاقة بين نيمار وكيليان جيدة جدا.



إنهما معا في التدريبات وغالبا ما يكونا معا في عمليات الإحماء".

واعترف بواقعة غضب نيمار عندما قال: "نعم حدث موقف في المباراة.



وقد ناقشت الأمر مع كيليان الذي أعتقد أنه ناقش الأمر مع نيمار".

وأضاف المدرب: "أنا مقتنع أن كيليان سيمرر المزيد من التمريرات الحاسمة لنيمار والعكس.



لكنني لم أشعر بأي شيء سلبي منذ المباراة فيما يتعلق بهذه الفرصة"ز

خلفيات الأزمة

• الحديث عن خلاف بين نيمار ومبابي ليس جديدا، فقد حدثت أكثر من واقعة تشير إلى أن العلاقة بينهما ليست على ما يرام.

• الأسبوع الماضي اعترف مبابي أن علاقته مع زميله "ليست رائعة"، لكنه أشار إلى "احترام متبادل".

• في أغسطس الماضي، دار الحديث عن احتقان بين النجمين بعد جدال على تسديد ركلة جزاء أمام مونبيلييه في الدوري الفرنسي.

• يتقاسم المهاجمان صدارة هدافي الدوري الفرنسي برصيد 7 أهداف لكل منهما.

ويستضيف باريس سان جرمان، الذي يحتل المركز الثاني في الدوري الفرنسي، بريست في الدوري المحلي، في وقت لاحق من السبت.

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